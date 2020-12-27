Инсайдер: Альварес заключил контракт с DAZN на два поединка

Мексиканский чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) заключил контракт с платформой DAZN на проведение двух поединков.

Об этом сообщает инсайдер Майк Копинджер. Отмечается, что работать над организацией этих боев будет промоутер Эдди Хирн.

Первый поединок с участием мексиканца должен состояться уже 27 февраля 2021. У себя на родине он встретится с боксером из Турции Авни Йылдырымом (21-2, 12 КО), который является обязательным претендентом на титул WBC.

А уже в мае следующего года Сауль должен встретиться с чемпионом мира по версии WBO Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО) для объединения поясов.

В перечне перспективных соперников Альвареса нет Геннадия Головкина.