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Бетербиев подхватил коронавирус
Очередная жертва пандемии
Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) в Instagram сообщил о положительном тесте на COVID-19.
"Дорогие друзья! К сожалению, у меня обнаружен коронавирус. Поэтому мой бой с Адамом Дайнесом, назначенный на 30 января, скорее всего будет перенесен на неопределённое время.
Я постараюсь поскорее выздороветь и вернуться в строй. Надеюсь на ваше понимание и поддержку", - написал боксер.
Бетербиев еще в марте должен был провести бой с обязательным претендентом Фаньлуном Мэном (16-0, 10 КО), однако из-за пандемии коронавируса поединок так и не состоялся.
Последним для Артура Бетербиева остается бой с Александром Гвоздиком – в октябре 2019 года в Филадельфии россиянин побил украинца техническим нокаутом и объединил два пояса в полутяжелом весе.
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