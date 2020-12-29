Бетербиев подхватил коронавирус

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) в Instagram сообщил о положительном тесте на COVID-19.

"Дорогие друзья! К сожалению, у меня обнаружен коронавирус. Поэтому мой бой с Адамом Дайнесом, назначенный на 30 января, скорее всего будет перенесен на неопределённое время.

Я постараюсь поскорее выздороветь и вернуться в строй. Надеюсь на ваше понимание и поддержку", - написал боксер.

Бетербиев еще в марте должен был провести бой с обязательным претендентом Фаньлуном Мэном (16-0, 10 КО), однако из-за пандемии коронавируса поединок так и не состоялся.

Последним для Артура Бетербиева остается бой с Александром Гвоздиком – в октябре 2019 года в Филадельфии россиянин побил украинца техническим нокаутом и объединил два пояса в полутяжелом весе.