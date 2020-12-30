  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Поветкин: У меня приятельские отношения с Усиком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поветкин: У меня приятельские отношения с Усиком

Бокс
(1 голосов)

Россиянин против боя

Поветкин: У меня приятельские отношения с Усиком
Новина українською

Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Усик? Ему все по зубам, все зависит от него. Я не собираюсь с ним драться. Разве не с кем больше драться? У нас с ним отличные приятельские отношения.

При этом скажу так: я никогда не выбирал соперника. Ну вот останемся мы вдвоем с Усиком, и тогда нам придется боксировать. Но, надеюсь, этого не будет", - сказал временный чемпион WBC.

Поветкин должен начать 2021 год реваншем с Диллианом Уайтом, а Усик может встретиться с Джо Джойсом или Джозефом Паркером в бою за вакантный титул WBO.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ломаченко резко скатился в рейтинге лучших боксеров мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Александр Поветкин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fightnews.info

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...