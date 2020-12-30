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Поветкин: У меня приятельские отношения с Усиком
Россиянин против боя
Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Усик? Ему все по зубам, все зависит от него. Я не собираюсь с ним драться. Разве не с кем больше драться? У нас с ним отличные приятельские отношения.
При этом скажу так: я никогда не выбирал соперника. Ну вот останемся мы вдвоем с Усиком, и тогда нам придется боксировать. Но, надеюсь, этого не будет", - сказал временный чемпион WBC.
Поветкин должен начать 2021 год реваншем с Диллианом Уайтом, а Усик может встретиться с Джо Джойсом или Джозефом Паркером в бою за вакантный титул WBO.
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