Ломаченко резко скатился в рейтинге лучших боксеров мира

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), подводя итоги 2020 года, представила окончательную версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Лучшим боксером мира остался мексиканец Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО), который на 19 очков обошел Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО). Топ-3 замкнул Наоя Иноуэ (20-0, 17 КО).

Экс-король легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) за год упал со второго места на седьмое. Обидчик украинца Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в статусе абсолютного чемпиона мира занял в рейтинге BWAA пятое место.

Что касается Александра Усика (18-0, 13 КО), то американские журналисты поставили украинца выше чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) – шестое место против восьмого у британца.