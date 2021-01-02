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Гарсия и Кэмпбелл показали одинаковый вес перед боем
Боксеры готовы выйти на ринг
В ночь со 2 на 3 января в штате Даллас (США) состоится поединок за звание временного чемпиона мира в легком весе по версии WBC между британцем Люком Кэмпбелом (20-3, 16 КО) и американцем Райаном Гарсией (20-0, 17 КО) .
Накануне решающего боя спортсмены прошли церемонию взвешивания. Так, оба боксера показали одинаковый результат - 61,2 кг.
Напомним, что ранее Сауль Альварес
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