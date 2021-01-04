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Тайсон провел тренировку в клетке для ММА
Майк готовится к поединку в клетке?
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон провел тренировку в клетке для ММА.
Спарринг-партнером 54-летнего американца стал боксер-профессионал Майк Рассел.
Напомним, что в ноябре 2020-го Тайсон подрался в Ройем Джонсом в выставочном поединке, который завершился вничью.
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