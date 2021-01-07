Усик поздравил всех с Рождеством. ВИДЕО

Украинский боксер Александр Усик примерил рясу священнослужителя и поздравил всех православных с Рождеством.

Соответствующее видео боксер опубликовал на своей странице в Инстаграме.

"Желаю хорошего праздника и вкусной кутьи. С Рождеством Христовым ", - написал Александр под публикацией.