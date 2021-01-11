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Ломаченко: Может, Лопес не так и силен, как кажется

Бокс
(1 голосов)

Новое заявление украинца

Ломаченко: Может, Лопес не так и силен, как кажется
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

Украинец ранее заявил, что стал жертвой предвзятого судейства, а теперь скептически оценил физические способности своего обидчика.

"Лопес сильный парень, но я не могу сказать, что у него в арсенале есть настолько убойные удары, которые способны тебя вырубить. Да, бьет он сильно. Но главное же не то, как сильно ты бьешь. Главное — насколько точно приходятся твои удары в определенные части головы.

Он попал по мне несколькими ударами. Но они ничуть меня не потрясли. Может, потому что они пришлись не туда. А может из-за того, что он не так уж и силен, как кажется", - сказал Ломаченко.

Также Ломаченко признался, что ударная сила Лопеса превышает мощь Хорхе Линареса, который в мае 2018 года отправил Василия в его единственный нокдаун в карьере.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com

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