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Ломаченко: Может, Лопес не так и силен, как кажется
Новое заявление украинца
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.
Украинец ранее заявил, что стал жертвой предвзятого судейства, а теперь скептически оценил физические способности своего обидчика.
"Лопес сильный парень, но я не могу сказать, что у него в арсенале есть настолько убойные удары, которые способны тебя вырубить. Да, бьет он сильно. Но главное же не то, как сильно ты бьешь. Главное — насколько точно приходятся твои удары в определенные части головы.
Он попал по мне несколькими ударами. Но они ничуть меня не потрясли. Может, потому что они пришлись не туда. А может из-за того, что он не так уж и силен, как кажется", - сказал Ломаченко.
Также Ломаченко признался, что ударная сила Лопеса превышает мощь Хорхе Линареса, который в мае 2018 года отправил Василия в его единственный нокдаун в карьере.
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