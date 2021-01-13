Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа, Поветкин и другие. Это лучшие нокауты 2020 года. ВИДЕО
То, за что все любят бокс
2020 год из-за пандемии коронавируса в профи-боксе получился не самым полноценным, но без ярких нокаутов болельщики не остались.
В этом ролике эффектные досрочные победы от Энтони Джошуа, Александра Поветкина, Жервонты Дэвиса и других.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Днепр-1 теряет капитана, Соломоном интересуется Арсенал. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Заря торгует лучшего снайпера УПЛ, а Днепр-1 остался без капитана. Главные новости от 12 января
- Секреты тренировочных лагерей Владимира Кличко: через что прошли нынешние звезды хэвивейта
- Невероятная Джорджина веселится на пляже в ОАЭ пока Роналду забивает за Юве. ФОТО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...