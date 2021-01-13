Джошуа, Поветкин и другие. Это лучшие нокауты 2020 года. ВИДЕО

2020 год из-за пандемии коронавируса в профи-боксе получился не самым полноценным, но без ярких нокаутов болельщики не остались.

В этом ролике эффектные досрочные победы от Энтони Джошуа, Александра Поветкина, Жервонты Дэвиса и других.