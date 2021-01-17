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Теофимо Лопес о следующем поединке: Мы говорим об апреле или мае
Комментарий чемпиона
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) поделился мыслями по поводу даты своего следующего поединка. Его слова цитирует BoxingScene:
"Мы говорим об апреле или мае, но даты возвращения еще нет. Я верю, что вернусь в эти месяцы.
Если я не смогу встретиться со своим претендентом Камбососом, тогда следующий - Девин Хэйни. Если и не он, то Райан Гарсия. А если не получится с Гарсией, тогда мы пойдем по Джервонту Дэвиса, но Флойд Мейвезер не хочет этого боя.
Если никто не хочет поединка со мной в легком весе, я буду искать оппонентов в первом полусреднем дивизионе", - сказал Лопес.
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