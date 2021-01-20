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WBO одобрил бой между Джошуа и Фьюри
Кажется, мир скоро получит абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Всемирная боксерская организация (WBO) дала зеленый свет на проведение боя между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за все титулы в хэвивейте. Об этом сообщает Boxing Scene.
Что касается обязательного претендента WBO Александра Усика (18-0, 13 КО), то украинец, вероятней всего, встретится с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) в поединке за временный пояс.
Победитель боя Джошуа – Фьюри в течение 180 дней с момента проведения поединка между Усиком и Джойсом должен будет предоставить победителю обязательную защиту. Если этого не произойдет, что WBO объявит Усика или Джойса полноценным чемпионом мира.
Предполагается, что бои Джошуа – Фьюри и Усик – Джойс пройдут не позднее апреля 2021 года.
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