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Тони Белью о бое Джошуа-Фьюри: Энтони пойдет вперед и найдет способ убрать соперника

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Тони Белью о бое Джошуа-Фьюри: Энтони пойдет вперед и найдет способ убрать соперника
UA-Футбол
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Бывший британский супертяжеловес Тони Белью дал свой прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе Джошуа - Фьюри. Его слова цитирует IFL.TV:

"Представьте, что в 12-м раунде Джошуа раняет Фьюри таким ударом, как Уайлдер. Вы действительно думаете, что Тайсон сможет продолжать, если в поздних раундах Энтони отправит его в нокдаун?

Мы видели, что Джошуа сделал с Кличко. Но Владимир очень хорош в выживании. В своей лучшей версии он мог удерживать соперника на расстоянии.

Джошуа пойдет вперед и найдет способ убрать соперника. Я вижу разницу в этом. Джошуа найдет возможность в бою с Фьюри, донесет удар и потрясет его. У Джошуа есть скорость и технические навыки, чтобы продолжать и добиться своего. За эти годы ряду бойцов вроде Стива Каннингема удалось уронить Фьюри "- сказал он.

Напомним, что ранее Девин Хэйни не поставил Ломаченко в ТОП легкого веса.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Тони Беллью
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