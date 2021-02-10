Сиренко проведет бой с 34-летним поляком

Владислав Сиренко (15-0, 13 КО) 6 марта в рамках вечера бокса ULions Boxing Promotions встретится с опытным поляком Камилом Соколовски (10-20-2, 4 КО).

Несмотря на огромное количество поражений, у Соколовски всего три досрочных неудачи. Первым поляка в 2014 году нокаутировал известный британец Диллиан Уайт.

Соколовски второй раз подряд разделит ринг с боксером из Украины. Осенью прошлого года поляк по судейским запискам проиграл Виктор Выхрист.

Владислав Сиренко в декабре 2020 года в тяжелом бою побил Константина Довбыщенко (7-9-1, 4 КО) и завоевал титул WBC Asia.