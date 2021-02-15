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Летом в боксе появится новый абсолютный чемпион мира

Бокс
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Теофимо Лопес уже не будет уникальным

Летом в боксе появится новый абсолютный чемпион мира

Новина українською

Как сообщает портал RingPolska, промоутерская компания Эла Хэймона Premier Boxing Champions близка к заключению сделку по бою за все титулы в первом среднем весе.

Ориентировочно в июле-августе 2021 года чемпион WBC, WBA и IBF Джермелл Чарло (34-1, 18 КО) проведет бой с Брайаном Кастаньо (17-0-1, 12 КО), который накануне в бою с Патриком Тейшейрой (31-2, 22 КО) завоевал титул WBO.

Единственным действующим абсолютным чемпионом мира является легковес Теофимо Лопес, завоевавший этот статус в октябре прошлого года в бою с украинцем Василием Ломаченко.

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В статье: Бокс Джермелл Чарло
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Источник:
Vringe.com

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