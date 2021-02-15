Летом в боксе появится новый абсолютный чемпион мира

Как сообщает портал RingPolska, промоутерская компания Эла Хэймона Premier Boxing Champions близка к заключению сделку по бою за все титулы в первом среднем весе.

Ориентировочно в июле-августе 2021 года чемпион WBC, WBA и IBF Джермелл Чарло (34-1, 18 КО) проведет бой с Брайаном Кастаньо (17-0-1, 12 КО), который накануне в бою с Патриком Тейшейрой (31-2, 22 КО) завоевал титул WBO.

Единственным действующим абсолютным чемпионом мира является легковес Теофимо Лопес, завоевавший этот статус в октябре прошлого года в бою с украинцем Василием Ломаченко.