Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Головкин проведет бой с непобедимым мексиканцем
Хороший вызов для ветерана
Как утверждает RingPolska, чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) 7 мая в Техасе проведет бой с Хайме Мунгия (36-0, 29 КО), который с момента перехода в средний дивизион одержал две победы над Гэри О'Салливаном и Туреано Джонсоном.
Головкин заинтересован в боях с Саулем Альваресом и Деметриусом Андраде, однако оба этих варианта сейчас недоступны для боксера из Караганды.
Геннадий Головкин в последний раз выходил на ринг в декабре 2020 года, одержав досрочную победу над поляком Камилом Шереметой.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- В возрасте 59 лет скончался комментатор Юрий Розанов
- Новый тренер Львова, Лопыренок вернулся в Минай. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Суперкубок Григорчука, новый тренер Львова, 21-я победа Ман Сити. Главные новости от 2 марта
- Усик проведет бой с Джойсом в Украине?
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО