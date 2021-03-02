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Головкин проведет бой с непобедимым мексиканцем

Бокс
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Хороший вызов для ветерана

Головкин проведет бой с непобедимым мексиканцем

Новина українською

Как утверждает RingPolska, чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) 7 мая в Техасе проведет бой с Хайме Мунгия (36-0, 29 КО), который с момента перехода в средний дивизион одержал две победы над Гэри О'Салливаном и Туреано Джонсоном.

Головкин заинтересован в боях с Саулем Альваресом и Деметриусом Андраде, однако оба этих варианта сейчас недоступны для боксера из Караганды.

Геннадий Головкин в последний раз выходил на ринг в декабре 2020 года, одержав досрочную победу над поляком Камилом Шереметой.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик возглавил рейтинг WBA.

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В статье: Геннадий Головкин Хайме Мунгиа
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