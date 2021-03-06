Эдди Хирн о бое Ломаченко - Хэйни: Я уже связался с менеджером Василия, это фантастический бой

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что работает над организацией боя своего подопечного, чемпиона мира в легком весе по версии WBC Девина Хэйни (25-0, 15 КО) и украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Его слова цитирует boxing247.com:

"В организации поединока между Хэйни и Линаресом нужен поворот на 180 градусов, так как появился Ломаченко. Билл Хэйни позвонил мне и сказал: "Заставь Ломаченко драться".

Я уже связался с менеджером Василия, Эгисом Климасом и думаю, мы сделаем предложение Top Rank. Это фантастический бой и Девин счастлив встретиться с Ломаченко. Так что если мы сможем договориться, то для нас этот поединок лучше, чем с Линаресом. Если нет, то Хорхе готов к работе" - сказал он.