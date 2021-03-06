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Промоутер о бое Фьюри - Джошуа: Мы очень ждем их подписей
Комментарий специалиста
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о деталях организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа - Фьюри. Его слова цитирует Bad Left Hook:
"Мы очень ждем их подписей. Проблема в том, что с их стороны контракт должен быть подписан около 4-5 людьми.
Мы находимся в хорошем месте, все согласовано. Когда их сторона подпишет контракт, мы подпишем его. Мы сказали: "Идите и получите все свои подписи, так как их много. Мы подпишем контракт сразу же, как только он у нас появится. И бой начнется".
Соглашение пока еще не завершено, потому что они не взяли ручку и бумагу, но я думаю, что это неизбежно" - сказал он.
Напомним, что ранее Хирн
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