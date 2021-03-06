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Лопес-старший: Я надеюсь, Хэйни примет бой с Ломаченко

Бокс
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Комментарий тренера

Лопес-старший: Я надеюсь, Хэйни примет бой с Ломаченко

UA-Футбол
Новина українською

Тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший прокомментировал возможность организации поединка Ломаченко - Хэйни.

"Я надеюсь, этот парень Девин Хэйни примет этот бой с Ломаченко. Я хочу увидеть это. Я хочу увидеть это!

Я вам гарантирую, они скажут, что Лома испугался. Как долго продлится это собачье дер*мо?

Ломаченко - это настоящий чемпион, реальный чемпион. Ничего у него не забираю. Он примадонна, но он настоящий чемпион. Мы должны были спустить его обратно на землю. Я говорил ему, что мы спустим тебя на землю. Я думаю, он много узнал в этом бою. Я ничего у него не забираю, он был титулованный любитель, один из лучших. Он делал все правильно - он дрался с лучшими и побил лучших. Тому, кто избил его, он отомстил дважды. Так что он никогда не проигрывал в любителях. Для нас побить этого чувака и забрать его две золотые медали ... - мы поквитались за свое любительское прошлое. Мы вернули все назад. Эта ночь была лучшей в моей жизни. Ну а наш бой с Ломаченко ... он сделает его бойцом намного лучше. Гораздо лучше" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн рассказал о возможности организации поединка Ломаченко - Хэйни.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Девин Хэйни
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