Экс-чемпиона мира подозревают в причастности к наркотрафику

Бывший чемпион WBO в супертяжелом весе вновь столкнулся с обвинениями в участии в наркотрафике. Два года назад имя Паркера фигурировало по делу Верховного суда Новой Зеландии против Тевиты Вангупо, Тевиты Кулу и Тони Финау. Боксера подозревали в том, что он участвовал в отмывании денег при ввозе в Новую Зеландию метамфетамина.

"Никогда не занимался ввозом наркотиков. Никогда не участвовал в отмывании денег от наркоторговли. Никогда не участвовал в покупке, распространении амфетамина. Да и сам никогда его не принимал.

Полиция провела тщательное расследование, но никаких обвинений мне не выдвинули. Обо мне говорили ужасные вещи. И не дали возможности ответить на все обвинения. Все это неправильно, ведь пострадала моя семья. Но я принимаю принятое решение. В моей жизни есть и более важные бои", - сказал Паркер.

Джозеф Паркер на профи-ринге проигрывал только Энтони Джошуа и Диллиану Уайту, а его следующим соперником может стать Дерек Чисора.