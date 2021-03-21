Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лопес-старший: Сейчас хорошее время, чтобы сразиться с Ломаченко
Но, как всегда, не для вас
Тренер и отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший рассказал о потенциальных соперников украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).
"Посмотрите, что за монстр Накатани. Я всем говорил, что он не отброс. Накатани вынесет всех в легком весе, кроме Ломаченко. Возможно, он даст Ломаченко хороший бой.
Давайте посмотрим, что произойдет. Он длиннорукий и высокий. Мы знаем, что у Ломаченко были проблемы с высоким Люком Кэмпбеллом. Это была не та версия Кэмпбелла, сражавшейся с Райаном Гарсией.
Чтобы вернуться, ты должен быть решительным. Я сейчас говорю, но мы не знаем - возможно, Ломаченко вернется слабее. А возможно, он проснется и вернется сильнее. Ты никогда не знаешь. Но сейчас хорошее время, чтобы сразиться с Ломой. Прямо сейчас! Он возвращается после тяжелого поражения" - сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
Популярное сейчас
- Зинченко-спаситель. Эвертон - Ман Сити 0:2. Видео голов и обзор матча
- Мандзюк: Селезнев нарушил режим - это не впервые
- "Помоги мне быть сильным в любое время" – Тайсон опубликовал молитву в соцсети
- Ломаченко может провести бой с чемпионом WBC из Мексики
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО