Лопес-старший: Сейчас хорошее время, чтобы сразиться с Ломаченко

Тренер и отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший рассказал о потенциальных соперников украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

"Посмотрите, что за монстр Накатани. Я всем говорил, что он не отброс. Накатани вынесет всех в легком весе, кроме Ломаченко. Возможно, он даст Ломаченко хороший бой.

Давайте посмотрим, что произойдет. Он длиннорукий и высокий. Мы знаем, что у Ломаченко были проблемы с высоким Люком Кэмпбеллом. Это была не та версия Кэмпбелла, сражавшейся с Райаном Гарсией.

Чтобы вернуться, ты должен быть решительным. Я сейчас говорю, но мы не знаем - возможно, Ломаченко вернется слабее. А возможно, он проснется и вернется сильнее. Ты никогда не знаешь. Но сейчас хорошее время, чтобы сразиться с Ломой. Прямо сейчас! Он возвращается после тяжелого поражения" - сказал он.