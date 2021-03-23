Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жервонту Дэвиса могут посадить на 7 лет
Боксер-чемпион вляпался в серьезные проблемы
Showtime
Чемпион мира в двух весовых категориях Жервонта Дэвис (24-0, 23 КО) ближайшие 7 лет может провести за решеткой.
Дэвис 5 ноября Дэвис на Lamborghini Uris 2020 года проехал на красный свет и спровоцировал ДТП, после чего скрылся с места происшествия, не дожидаясь полицейских.
По вине Дэвиса пострадали четыре человека, а проблемы боксера еще больше усугубляет тот факт, что в момент совершения ДТП его права были просрочены.
Если Дэвиса признают виновным по каждому из 14-ти пунктов, то при худшем для него раскладе он будет вынужден провести в тюрьме 7 лет и 55 дней.
Дэвис в апреле должен предстать перед законом и по делу о домашнем насилии. Боксер в феврале 2020 года грубо обошелся с матерью своей дочери во время благотворительного баскетбольного матча.
Жервонта Дэвис в последнем бою в октябре прошлого года нокаутировал Лео Санта Круса.
Популярное сейчас
- СМИ назвали детали травмы Тараса Степаненко
- Планы сборной Украины, осложнения травмы Степаненко и борьба Олимпика. Главные новости от 22 марта
- Ребров: Я не мог бросить Ференцварош только потому, что Динамо срочно нужен был тренер
- Беринчик избивает Санчеса в Броварах: лучшие моменты боя. ВИДЕО
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО