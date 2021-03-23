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Жервонту Дэвиса могут посадить на 7 лет

Бокс
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Боксер-чемпион вляпался в серьезные проблемы

Жервонту Дэвиса могут посадить на 7 лет

Showtime

Новина українською

Чемпион мира в двух весовых категориях Жервонта Дэвис (24-0, 23 КО) ближайшие 7 лет может провести за решеткой.

Дэвис 5 ноября Дэвис на Lamborghini Uris 2020 года проехал на красный свет и спровоцировал ДТП, после чего скрылся с места происшествия, не дожидаясь полицейских.

По вине Дэвиса пострадали четыре человека, а проблемы боксера еще больше усугубляет тот факт, что в момент совершения ДТП его права были просрочены.

Если Дэвиса признают виновным по каждому из 14-ти пунктов, то при худшем для него раскладе он будет вынужден провести в тюрьме 7 лет и 55 дней.

Дэвис в апреле должен предстать перед законом и по делу о домашнем насилии. Боксер в феврале 2020 года грубо обошелся с матерью своей дочери во время благотворительного баскетбольного матча.

Жервонта Дэвис в последнем бою в октябре прошлого года нокаутировал Лео Санта Круса.

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В статье: Бокс Жервонта Дэвис
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