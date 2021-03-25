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Поветкин хочет провести бой с Уайлдером
Но хватит ли сил?
Российский боксёр Александр Поветкин, выступающий в тяжёлом весе, заявил, что хотел бы провести поединок с бывшим чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.
"Если такой расклад возможен, это будет очень хорошо. Уайлдер очень хороший боксёр. Мне было бы интересно с ним побоксировать. У нас не получилось один раз организовать, если случится сейчас, будет хорошо", — рассказал Поветкин на пресс-конференции.
Напомним, в ближайшие выходные Александр Поветкин проведёт матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом.
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