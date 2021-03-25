  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Поветкин хочет провести бой с Уайлдером
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поветкин хочет провести бой с Уайлдером

Бокс
(1 голосов)

Но хватит ли сил?

Поветкин хочет провести бой с Уайлдером

Новина українською

Российский боксёр Александр Поветкин, выступающий в тяжёлом весе, заявил, что хотел бы провести поединок с бывшим чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

"Если такой расклад возможен, это будет очень хорошо. Уайлдер очень хороший боксёр. Мне было бы интересно с ним побоксировать. У нас не получилось один раз организовать, если случится сейчас, будет хорошо", — рассказал Поветкин на пресс-конференции.

Напомним, в ближайшие выходные Александр Поветкин проведёт матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дионтей Уайлдер Александр Поветкин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...