Поветкин хочет провести бой с Уайлдером

Российский боксёр Александр Поветкин, выступающий в тяжёлом весе, заявил, что хотел бы провести поединок с бывшим чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

"Если такой расклад возможен, это будет очень хорошо. Уайлдер очень хороший боксёр. Мне было бы интересно с ним побоксировать. У нас не получилось один раз организовать, если случится сейчас, будет хорошо", — рассказал Поветкин на пресс-конференции.

Напомним, в ближайшие выходные Александр Поветкин проведёт матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом.