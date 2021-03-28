  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Диллиан Уайт: Александр Поветкин, ты - великий воин, уважение
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диллиан Уайт: Александр Поветкин, ты - великий воин, уважение

Бокс
(1 голосов)

Джентльменский поступок

Диллиан Уайт: Александр Поветкин, ты - великий воин, уважение

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) после победы над россиянином Александром Поветкиным (36-3-1, 25 КО) в поединке-реванше заверил, что готов провести третий бой против "Витязя".

"Поветкин - жесткий парень, поэтому я не спешил и был осторожен. Я готов сделать это снова. Если он хочет реванш, я готов подраться с ним снова.

Он проигрывал только Кличко, Джошуа и мне. Он все еще силен" - сказал Диллиан сразу после завершения боя.

Также Уайт размести пост на своей официальной странице в Instagram, в котором посвятил победу своим болельщикам.

"Спасибо моей команде, я чувствовал вашу поддержку. Александр Поветкин, ты - великий воин, уважение.

Фанаты, я дарю вам эту победу"

Напомним, что ранее Эгис Климас рассказал об организации следующего боя Усика.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...