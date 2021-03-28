Диллиан Уайт: Александр Поветкин, ты - великий воин, уважение

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) после победы над россиянином Александром Поветкиным (36-3-1, 25 КО) в поединке-реванше заверил, что готов провести третий бой против "Витязя".

"Поветкин - жесткий парень, поэтому я не спешил и был осторожен. Я готов сделать это снова. Если он хочет реванш, я готов подраться с ним снова.

Он проигрывал только Кличко, Джошуа и мне. Он все еще силен" - сказал Диллиан сразу после завершения боя.

Также Уайт размести пост на своей официальной странице в Instagram, в котором посвятил победу своим болельщикам.

"Спасибо моей команде, я чувствовал вашу поддержку. Александр Поветкин, ты - великий воин, уважение.

Фанаты, я дарю вам эту победу"