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Диллиан Уайт: Александр Поветкин, ты - великий воин, уважение
Джентльменский поступок
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) после
"Поветкин - жесткий парень, поэтому я не спешил и был осторожен. Я готов сделать это снова. Если он хочет реванш, я готов подраться с ним снова.
Он проигрывал только Кличко, Джошуа и мне. Он все еще силен" - сказал Диллиан сразу после завершения боя.
Также Уайт размести пост на своей официальной странице в Instagram, в котором посвятил победу своим болельщикам.
"Спасибо моей команде, я чувствовал вашу поддержку. Александр Поветкин, ты - великий воин, уважение.
Фанаты, я дарю вам эту победу"
Напомним, что ранее Эгис Климас
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