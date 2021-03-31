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Усик поправился на 4 килограмма

Бокс
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Украинец набрал вес

Усик поправился на 4 килограмма

Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) в Instagram сообщил свой актуальный вес. Обязательный претендент на титул WBO поправился до 101,7 кг.

Перед вторым боем в супертяжелом весе против Дерека Чисоры (32-10, 23 КО) вес Усика составлял 98,4 кг.

Усик в первой половине года может провести бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО). Ожидается, что о поединке будет объявлено на официальном уровне сразу после того, как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри подтвердят свой бой за статус абсолютного чемпиона мира.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Уайт потеснил Усика в рейтинге BoxRec.

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В статье: Александр Усик Бокс
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