Усик поправился на 4 килограмма

Александр Усик (18-0, 13 КО) в Instagram сообщил свой актуальный вес. Обязательный претендент на титул WBO поправился до 101,7 кг.

Перед вторым боем в супертяжелом весе против Дерека Чисоры (32-10, 23 КО) вес Усика составлял 98,4 кг.

Усик в первой половине года может провести бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО). Ожидается, что о поединке будет объявлено на официальном уровне сразу после того, как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри подтвердят свой бой за статус абсолютного чемпиона мира.