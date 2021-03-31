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Усик поправился на 4 килограмма
Украинец набрал вес
Александр Усик (18-0, 13 КО) в Instagram сообщил свой актуальный вес. Обязательный претендент на титул WBO поправился до 101,7 кг.
Перед вторым боем в супертяжелом весе против Дерека Чисоры (32-10, 23 КО) вес Усика составлял 98,4 кг.
Усик в первой половине года может провести бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО). Ожидается, что о поединке будет объявлено на официальном уровне сразу после того, как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри подтвердят свой бой за статус абсолютного чемпиона мира.
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