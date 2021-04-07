Беринчик завершит карьеру через 2-3 года

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) озвучил ориентировочную дату ухода из бокса.

"У меня сейчас многое появилось и многое ушло. Остался спорт и закат карьеры – это меня ждет, мы к этому готовы.

Я в боксе уже 21 год, и если брать 36 лет как крайний возраст для завершения карьеры, то получается, что до этого осталось 2-3 года. Я к этому готов", - сказал боксер.

Денис Беринчик планирует 19 июня в Киеве провести бой на голых кулаках против экс-бойца UFC Артема Лобова.