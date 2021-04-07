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Легенда снова в деле: Ломаченко вернулся к активным тренировкам. ВИДЕО

Бокс
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Как же радостно видеть украинца за работой

Легенда снова в деле: Ломаченко вернулся к активным тренировкам. ВИДЕО

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Бывший лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) продолжает набирать форму после операции на плече. Двукратный олимпийский чемпион с травмированной рукой рискнул выйти на бой с Теофимо Лопесом, но проиграл решением судей и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

Ожидается, что камбэк Ломаченко на ринг состоится в конце июня или в начале июля, а его соперником станет японец Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Бокс
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