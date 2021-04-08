Ломаченко и компания: 30 случаев, когда боксер был неотразим в обороне. ВИДЕО

Искусство защиты играет важную роль в любом виде спорта, но в боксе оборонительные скиллы особенно важны.

Настоящими гигантами защиты считаются Василий Ломаченко, Майк Тайсон, Андре Уорд, Флойд Мейвезер и другие топ-боксеры. Сейчас вы сами в этом убедитесь.