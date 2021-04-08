Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко и компания: 30 случаев, когда боксер был неотразим в обороне. ВИДЕО
Бокс – это не только яркие нокауты
Искусство защиты играет важную роль в любом виде спорта, но в боксе оборонительные скиллы особенно важны.
Настоящими гигантами защиты считаются Василий Ломаченко, Майк Тайсон, Андре Уорд, Флойд Мейвезер и другие топ-боксеры. Сейчас вы сами в этом убедитесь.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Впервые в Украине болельщики смогут купить акции футбольного клуба
- Лидер Динамо приступил к беговой работе после травмы
- Провал Баварии, успех Челси и сокращение сезона УПЛ. Главные новости за 7 апреля
- Вызов для Джошуа и Фьюри. Топ-6 самых кассовых поединков в истории бокса
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...