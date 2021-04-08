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Ломаченко и компания: 30 случаев, когда боксер был неотразим в обороне. ВИДЕО

Бокс
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Бокс – это не только яркие нокауты

Ломаченко и компания: 30 случаев, когда боксер был неотразим в обороне. ВИДЕО

Новина українською

Искусство защиты играет важную роль в любом виде спорта, но в боксе оборонительные скиллы особенно важны.

Настоящими гигантами защиты считаются Василий Ломаченко, Майк Тайсон, Андре Уорд, Флойд Мейвезер и другие топ-боксеры. Сейчас вы сами в этом убедитесь.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс
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