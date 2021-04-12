Тайсон Фьюри: Джо Джойс остановит Усика

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уверен, что Джо Джойс без особых усилий победит Александра Усика.

"Джойс остановит Усика. Я не думаю, что Усик настолько большая угроза, как люди считали несколько лет назад. В первом тяжелом весе он был хорош, но провел в супертяжелом дивизионе два боя и в обоих намучился. Это действительно так. Он не выглядел великолепно в поединке с Чаззом Уизерспуном, который годами не выходил в ринг. И Усик не выглядел хорошо против Чисоры. По правде говоря, я считаю, что Дерек вырвал ничью.

Усик не выглядит хорошо, и я думаю, что большой Джо пройдет сквозь него. Это будет словно средневес дерется в супертяжелом весе. И я склоняюсь к тому, что большой Джо как следует его пригвоздит. Тяжело пригвоздит. Я действительно так считаю.

Это не трехраундовый бой, где Усик может метаться по рингу и джебить. Это 12 раундов с таким же динозавром, как и я, идущим вперед, крепким, как кирпич, способным пробить дыру в стене и весящим 124 килограмма. И он будет драться против маленького 190-сантиметрового бойца, худого 101-килограммового паренька. Я думаю, Усика покромсают, как сыр", - сказал Тайсон Фьюри в интервью ютуб-каналу Behind The Gloves.

Напомним, Фьюри также прокомментировал победу Диллиана Уайта над Александром Поветкиным.