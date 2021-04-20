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Гвоздик: Редкач, ты брехун и интриган
Скандал от украинских боксеров
Украинец Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) на прошлой неделе со скандалом проиграл бывшему чемпиону мира в первом полусреднем весе Реджису Прогрейсу (26-1, 22 KO).
На вечере бокса присутствовал бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик. После боя Редкач в Faceebok упомянул имя Гвоздика, который якобы приехал поддержать его на бой.
Гвоздик в Instagram обратился к Редкачу и опроверг свою дружбу с боксером.
"Так вот, разрешите прояснить ситуацию. Во-первых. Ваня. Друзьями мы с тобой не являемся, никогда не были и не будем. И в моем списке знакомых ты всегда был скорее со знаком минус, чем плюс.
Во-вторых. На шоу меня пригласил не ты, я ехал не к тебе. Скажу даже больше, изначально я даже не знал, что ты боксируешь на этой карте. Это выяснилось позже, и как человек воспитанный я присоединился к ужину с твоей командой по приезду.
И говорил ли я тебе лично, что не поддерживаю ваш конфликт с семьей Ломаченко (который кстати начал ты) и тебя в частности?
Ваня, ты брехун и интриган. Не скажу, что я этого не знал", - написал Александр.
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