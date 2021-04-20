Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виктор Постол рассказал, почему согласился на бой с Кроуфордом
Он хочет объединить титулы
Украинский полусредневес Виктор Постол (31-3, 12 КО) говорит, что это был вариант объединения титулов.
"Когда я стал чемпионом, не было каких предложений по защите. Все было на тишине. В течение года была тишина, никакой защиты. А потом выскочило предложение побоксировать с Кроуфордом. Почему бы и нет? Зачем было сидеть и ждать?
Два пояса было на кону. Он свой выставляет, я - свой. Мы согласились. Такова была ситуация", - вспоминает Постол в беседе с Pro Boxing Ukraine.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ференцварош нашел замену Реброву - источник
- УЕФА летом запускает новый турнир. Что нужно знать о Лиге конференций? ВИДЕО
- УЕФА грозит клубам-основателям исключением из еврокубков – Перес сказал, что это невозможно
- Джордж Камбосос: Мы все видели, что произошло, когда Ломаченко начал наносить удары
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...