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Виктор Постол рассказал, почему согласился на бой с Кроуфордом

Бокс
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Он хочет объединить титулы

Виктор Постол рассказал, почему согласился на бой с Кроуфордом

Новина українською

Украинский полусредневес Виктор Постол (31-3, 12 КО) говорит, что это был вариант объединения титулов.

"Когда я стал чемпионом, не было каких предложений по защите. Все было на тишине. В течение года была тишина, никакой защиты. А потом выскочило предложение побоксировать с Кроуфордом. Почему бы и нет? Зачем было сидеть и ждать?

Два пояса было на кону. Он свой выставляет, я - свой. Мы согласились. Такова была ситуация", - вспоминает Постол в беседе с Pro Boxing Ukraine.

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В статье: Виктор Постол
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