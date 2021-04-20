Виктор Постол рассказал, почему согласился на бой с Кроуфордом

Украинский полусредневес Виктор Постол (31-3, 12 КО) говорит, что это был вариант объединения титулов.

"Когда я стал чемпионом, не было каких предложений по защите. Все было на тишине. В течение года была тишина, никакой защиты. А потом выскочило предложение побоксировать с Кроуфордом. Почему бы и нет? Зачем было сидеть и ждать?

Два пояса было на кону. Он свой выставляет, я - свой. Мы согласились. Такова была ситуация", - вспоминает Постол в беседе с Pro Boxing Ukraine.