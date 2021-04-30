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Дерек Чисора и Джозеф Паркер прошли процедуру взвешивания

Бокс
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Дерек оказался тяжелее

Дерек Чисора и Джозеф Паркер прошли процедуру взвешивания

Фото: Matchroom Boxing

Новина українською

В Манчестере прошла официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу Matchroom Boxing, в главном поединке которого Дерек Чисора (32-10, 23 КО) подерется с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Джозефом Паркером (28-2, 21 КО).

Также в рамках шоу чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) подерется с Крэйгом Ричардсом (16-1-1, 9 КО).

Дерек Чисора (113.39 кг) – Джозеф Паркер (109.31 кг)

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В статье: Джозеф Паркер Дерек Чисора
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