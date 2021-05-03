Владимир Кличко – в топ-10 самых высокооплачиваемых бойцов в истории

Британские СМИ подсчитали, что бывший король супертяжелого веса Владимир Кличко за карьеру заработал 65 миллионов фунтов.

Это 9-10 место в истории спорта, а соседом Кличко-младшего по рейтингу стал его последний соперник в карьере Энтони Джошуа.

Самым высокооплачиваемым бойцом в истории прогнозируемо стал Флойд Мейвезер (235 млн фунтов), следом за которым расположились Джордж Форман (215), Мэнни Пакьяо (160), Оскар Де Ла Хойя (145), Леннокс Льюис (100), Сауль Альварес (100), Конор МакГрегор (85) и Шугар Рэй Леонард (85).