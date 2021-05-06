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Уайлдер, Канело, Фроч: главные нокауты 10-летия в боксе. ВИДЕО
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YouTube-канал The World of Boxing! представил 10 лучших нокаутов года прошлого 10-летия.
В этом видео сумасшедшие досрочные победы от Деонтея Уайлдера, Сауля Альвареса, Адониса Стивенсона, Наоя Иноуэ и других топ-боксеров.
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