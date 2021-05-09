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Ломаченко и Усик поздравили украинцев с Днем победы над нацизмом. Фото и видео
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Украинские боксеры Александр Усик (18-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) поздравили украинцев с праздником 9 мая - Днем победы над нацизмом.
Наш супертяж разместил соответствующее фото на своей официальной странице в Instagram.
Ломаченко на своей странице в Instagram разместил видео.
Напомним, что ранее Альварес
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