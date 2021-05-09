  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко и Усик поздравили украинцев с Днем победы над нацизмом. Фото и видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко и Усик поздравили украинцев с Днем победы над нацизмом. Фото и видео

Бокс
(1 голосов)

Знак уважения

Ломаченко и Усик поздравили украинцев с Днем победы над нацизмом. Фото и видео

UA-Футбол
Новина українською

Украинские боксеры Александр Усик (18-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) поздравили украинцев с праздником 9 мая - Днем победы над нацизмом.

Наш супертяж разместил соответствующее фото на своей официальной странице в Instagram.

Ломаченко и Усик поздравили украинцев с Днем победы над нацизмом. Фото и видео - изображение 1

Ломаченко на своей странице в Instagram разместил видео.

Напомним, что ранее Альварес победил Сондерса техническим нокаутом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...