На берегу океана: Ломаченко продолжает активную подготовку к поединку с Накатани. Фото

Украинский легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) продолжает активную подготовку к поединку с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО). Фото с тренировки на берегу океана наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Отметим, что бой Ломаченко - Накатани состоится 26 июня в Лас-Вегасе (США).