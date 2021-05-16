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На берегу океана: Ломаченко продолжает активную подготовку к поединку с Накатани. Фото
Украинец тренируется
Украинский легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) продолжает активную подготовку к поединку с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО). Фото с тренировки на берегу океана наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Отметим, что бой Ломаченко - Накатани состоится 26 июня в Лас-Вегасе (США).
Напомним, что ранее Владимир Кличко был
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