Владимир Кличко признан лучшим супертяжем в истории бокса, Виталий - в ТОП 10

Украинская легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко признан лучшим супертяжем за всю истории этого вида спорта. Такой рейтинг опубликовал авторитетный боксерский портал BoxRec.

Еще одна украинская легенда Виталий Кличко занял в списке девятую позицию, а Александр Усик - 24 место.

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