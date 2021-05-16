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Владимир Кличко признан лучшим супертяжем в истории бокса, Виталий - в ТОП 10
Гордимся вами, чемпионы
Украинская легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко признан лучшим супертяжем за всю истории этого вида спорта. Такой рейтинг опубликовал авторитетный боксерский портал BoxRec.
Еще одна украинская легенда Виталий Кличко занял в списке девятую позицию, а Александр Усик - 24 место.
ТОП 25 лучших:
Напомним, что ранее Виктор Выхрист
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