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Уайлдер в конце года может провести бой с победителем битвы Джошуа и Фьюри
Так хочет Боб Арум
Накануне стало известно, что суд обязал Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО) до 15 сентября провести третий бой с экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Фьюри же на 14 августа договорился с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) о поединке за статус абсолютного чемпиона мира.
Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что не планирует отказываться от организации многомиллионного поединка между Фьюри и Джошуа.
В качестве компромисса Уайлдеру могут предложить семизначную сумму за терпение и бой с победителем в ноябре-декабре 2021 года. Об этом, ссылаясь на промоутера-ветерана, сообщает инсайдер DAZN и Sports Illustrated Крис Манникс.
Стоит отметить, что Деонтей Уайлдер не выходил на ринг с момента поражения нокаутом от Тайсона Фьюри в феврале 2020 года.
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