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Назван возможный гонорар Уайлдера за отказ от боя с Фьюри
Он составит около 20 миллионов долларов
Фрэнк Уоррен, британский промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказал, сколько может получить бывший обладатель пояса Деонтей Уайлдер, если не станет настаивать на третьем поединке с британцем, чтобы тот сразился с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
"Существует момент, когда надо будет принять решение и определить, в каком направлении станет двигаться Тайсон. Надеюсь, Деонтея удовлетворит сумма менее $ 20 млн", — приводит слова Уоррена Mirror.
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