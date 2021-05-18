Назван возможный гонорар Уайлдера за отказ от боя с Фьюри

Фрэнк Уоррен, британский промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказал, сколько может получить бывший обладатель пояса Деонтей Уайлдер, если не станет настаивать на третьем поединке с британцем, чтобы тот сразился с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

"Существует момент, когда надо будет принять решение и определить, в каком направлении станет двигаться Тайсон. Надеюсь, Деонтея удовлетворит сумма менее $ 20 млн", — приводит слова Уоррена Mirror.