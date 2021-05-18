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Чилич уступил 18-летнему швейцарскому теннисисту и покинул турнир в Женеве

Теннис
(1 голосов)

Для Марина это поражение стало неожиданностью

Чилич уступил 18-летнему швейцарскому теннисисту и покинул турнир в Женеве

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Хорватский теннисист Марин Чилич уступил в матче первого круга турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария).

На старте соревнований 46-я ракетка мира сенсационно проиграл 18-летнему швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру, получившему уайлд-кард от организаторов на участие. Матч продолжался 1 час 18 минут.

ATP-250. 18 мая

Марин Чилич - Доминик Штефан Штрикер 7:6 (7:5), 6:1

За выход в следующую стадию турнира Штрикер поспорит с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем. На данный момент швейцарец занимает 419-е место в рейтинге 52 недель ATP.

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В статье: Марин Чилич
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