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Сиренко стал клиентом украинской промоутерской компании
Посмотрим, что из этого получится
Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) подписал контракт с промоутерской компанией B1 Boxing.
Как и ожидалось, первый бой Сиренко с новым промоутером состоится 12 июня. Имя следующего соперника подопечного Джеймса Али Башира еще неизвестно.
Сиренко принадлежит титул WBC Asia, а в рейтинге лучших боксеров супертяжелого дивизиона по версии BoxRec украинец занимает 55-е место.
Владислав Сиренко в последний раз выходил на ринг в марте, когда единогласным решением судей прошел опытного поляка Камила Соколовского (10-21-2, 4 КО).
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