Сиренко стал клиентом украинской промоутерской компании

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) подписал контракт с промоутерской компанией B1 Boxing.

Как и ожидалось, первый бой Сиренко с новым промоутером состоится 12 июня. Имя следующего соперника подопечного Джеймса Али Башира еще неизвестно.

Сиренко принадлежит титул WBC Asia, а в рейтинге лучших боксеров супертяжелого дивизиона по версии BoxRec украинец занимает 55-е место.

Владислав Сиренко в последний раз выходил на ринг в марте, когда единогласным решением судей прошел опытного поляка Камила Соколовского (10-21-2, 4 КО).