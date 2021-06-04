Мейвезер за бой с блогером заработает около 100 миллионов долларов

Портал Sporting News озвучил финансовые детали боя между легендарным Флойдом Мейвезером и звездой YouTube Логаном Полом.

Гарантированный гонорар Мейвезера составит 10 миллионов долларов. Также Флойд заберет себе 50% выручки от продаж платных трансляций. Таким образом, за бой с непрофессиональным бойцом экс-чемпион мира в пяти весовых категориях ориентировочно получит около 100 миллионов долларов.

Что касается Пола, то ему полагается 250 тысяч долларов и 10% от продаж платных трансляций.

Бой между Мейвезером и Полом будет 8-раундовым. Судьи за рингом не предусмотрены.