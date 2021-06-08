Уайт: Мне хотелось бы, чтобы Мейвезер ушёл из бокса

Президент UFC Дана Уайт заявил, что ему хотелось бы, чтобы экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер ушёл из спорта после поединка с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, который состоялся ранним утром 7 июня.

"Мне хотелось бы, чтобы Флойд ушёл. За плечами у него невероятная карьера, и участвовать в таких боях просто глупо", — приводит слова Уайта TMZ.

Уайта спросили, пригласил бы он Логана Пола в UFC.

"Не знаю, чувак. Не знаю. Не могу сказать, что мы не брали в UFC бойцов с рекордом 0-0. Но не знаю", — ответил он.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.