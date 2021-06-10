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Ломаченко: Не буду просить Лопеса о реванше

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Василий закрыл тему

Ломаченко: Не буду просить Лопеса о реванше

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Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

В контракте на бой не была прописана опция реванша, поэтому американец отказывается повторно встречаться на ринге с двукратным олимпийским чемпионом из Украины.

"Я не хочу просить Лопеса о реванше, потому что он знает, его отец знает, что это был очень близкий бой. Они знают, что случится, если они дадут мне реванш. Вот почему они собираются подняться в следующую весовую категорию.

Следующий бой? Накатани – очень высокий парень, у него есть размах рук, и он топовый боец. Я знаю, у Теофимо с ним был сложный, тяжелый бой. Я постараюсь показать свой лучший стиль, свои лучшие умения с этим парнем.

Моя цель остается прежней – стать абсолютным чемпионом мира", - подытожил Ломаченко.

Бой с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) Василий Ломаченко проведет 26 июня в Лас-Вегасе.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com

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Комментарии (1)
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romankuzma32 (Львов)
10.06.2021 в 15:42
ЭТО БЫЛ ОЧЕНЬ ОДНОСТОРОННИЙ БОЙ, ЛОПЕС ПРОСТО ПОЖАЛЕЛ ЛОМАЧЕНКО, СОВЕРШАВШЕГО К ТОМУ ЖЕ ДЕТСКИЕ ПРОСЧЁТЫ, МЫ ВСЕ ЭТО ХОРОШО ВИДЕЛИ, ЕГО ОТЕЦ ЭТО ХОРОШО ВИДЕЛ. С ТАКИМ РОСТОМ И С ТАКИМ СТИЛЕМ, С ТАКИМ ТЕХНИЧЕСКИМ АРСЕНАЛОМ ЛОМЕ НЕЛЬЗЯ ОСТАВАТЬСЯ В 61,2 КГ. ЕГО МЕСТО НА 2-3 ДИВИЗИОНА НИЖЕ
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