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Ломаченко: Не буду просить Лопеса о реванше
Василий закрыл тему
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.
В контракте на бой не была прописана опция реванша, поэтому американец отказывается повторно встречаться на ринге с двукратным олимпийским чемпионом из Украины.
"Я не хочу просить Лопеса о реванше, потому что он знает, его отец знает, что это был очень близкий бой. Они знают, что случится, если они дадут мне реванш. Вот почему они собираются подняться в следующую весовую категорию.
Следующий бой? Накатани – очень высокий парень, у него есть размах рук, и он топовый боец. Я знаю, у Теофимо с ним был сложный, тяжелый бой. Я постараюсь показать свой лучший стиль, свои лучшие умения с этим парнем.
Моя цель остается прежней – стать абсолютным чемпионом мира", - подытожил Ломаченко.
Бой с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) Василий Ломаченко проведет 26 июня в Лас-Вегасе.
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