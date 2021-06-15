Поветкин: Буду болеть за Усика в бою с Джошуа

Бывший регулярный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Александр Поветкин поделился мнением о бое с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе, украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе.

"Усику привет огромный, он хороший парень, хороший боксёр. Всем ребятам из Украины привет, все — славяне.

Бой Усик — Джошуа буду смотреть. Конечно, буду болеть за Усика. Однозначно за него. Не знаю, кто победит, но буду надеяться, что Усик выиграет.

Энтони — хороший боксёр, но по-любому буду болеть за Усика. Так бокс особо не смотрю сейчас, но думаю, что за наших буду по-любому болеть и смотреть", — рассказал Поветкин в прямом эфире в своём "инстаграме".