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Оскар Де Ла Хойя вернется в ринг
Боксер уже согласовал условия контракта
Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя встретится с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом в специальном боксёрском поединке, который состоится в рамках Triller Fight Club 18 сентября во время уик-энда, посвящённого Дню независимости Мексики.
Об этом пишет MMA Fighting со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что оба бойца уже дали согласие на бой.
Место проведения поединка ещё не определено. Для 48-летнего Оскара это будет первое появление на ринге с 2008 года, когда он уступил филиппинцу Мэнни Пакьяо.
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