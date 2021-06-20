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Ломаченко - Накатани: Официальное промо поединка. Видео
Действительно горяче
В ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе (США) состоится поединок между украинским легковесом Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и японцем Масайоши Накатани (19-1, 10 КО).
Промоутерская компания ТОР Rank выпустила официальный проморолик к этому поединку.
Отметим, что бой начнется 27 июня, примерное начало - 05:00 по киевскому времени.
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