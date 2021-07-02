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Экс-чемпион мира: Усик более разносторонний, чем Джошуа
Но поможет ли это на ринге?
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи поделился своим мнением по поводу боя чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Я думаю, что у Усика арсенал больше, но мне просто не нравится, как пока выглядит Усик в супертяжелом весе. Я считаю, что он не дотягивает размером до текущей версии супертяжелого веса.
Усик немного более разносторонний боксер, чем Джошуа, но я все равно считаю, что он столкнется с проблемами нехватки размера.
Вообще он потрясающий боец. Я думаю, он может быть в топ-10 супертяжей. Но я просто не уверен, что он может быть чемпионом в нынешней версии супертяжелого дивизиона, который слишком большой.
Я, вероятно, выберу фаворитом Джошуа. Но мне интересно, как Джошуа справится с мастерством Александра Усика", - сказал Малиньяджи.
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