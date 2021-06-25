Накатани: Рад, что встречусь с таким боксёром, как Ломаченко

Японский боксёр Масаёси Накатани поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко.

"Я не ждал такого большого боя. Был готов принять любой поединок, который предложит мне Top Rank. Они знают, что я готов сражаться с любым соперником. Я рад встретиться с таким великим боксёром, как Ломаченко, и получить шанс победить его.

В прошлом году я не был уверен ни в чём подобном. Знал, что мне нужно победить Вердехо, чтобы получить свой шанс. Я люблю бокс, не отвергаю соперников и был очень рад, что проведу поединок с Ломаченко. Если в эти выходные всё пройдёт хорошо, то буду рад получить реванш с Теофимо Лопесом. Я знаю, что заслужу это", — приводит слова Накатани BoxingScene.