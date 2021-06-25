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Накатани: Рад, что встречусь с таким боксёром, как Ломаченко
Масайоши поделился ожиданиями от боя
фото - boxingscene.com
Японский боксёр Масаёси Накатани поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко.
"Я не ждал такого большого боя. Был готов принять любой поединок, который предложит мне Top Rank. Они знают, что я готов сражаться с любым соперником. Я рад встретиться с таким великим боксёром, как Ломаченко, и получить шанс победить его.
В прошлом году я не был уверен ни в чём подобном. Знал, что мне нужно победить Вердехо, чтобы получить свой шанс. Я люблю бокс, не отвергаю соперников и был очень рад, что проведу поединок с Ломаченко. Если в эти выходные всё пройдёт хорошо, то буду рад получить реванш с Теофимо Лопесом. Я знаю, что заслужу это", — приводит слова Накатани BoxingScene.
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