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Накатани: Рад, что встречусь с таким боксёром, как Ломаченко

Бокс
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Масайоши поделился ожиданиями от боя

Накатани: Рад, что встречусь с таким боксёром, как Ломаченко

фото - boxingscene.com

Новина українською

Японский боксёр Масаёси Накатани поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко.

"Я не ждал такого большого боя. Был готов принять любой поединок, который предложит мне Top Rank. Они знают, что я готов сражаться с любым соперником. Я рад встретиться с таким великим боксёром, как Ломаченко, и получить шанс победить его.

В прошлом году я не был уверен ни в чём подобном. Знал, что мне нужно победить Вердехо, чтобы получить свой шанс. Я люблю бокс, не отвергаю соперников и был очень рад, что проведу поединок с Ломаченко. Если в эти выходные всё пройдёт хорошо, то буду рад получить реванш с Теофимо Лопесом. Я знаю, что заслужу это", — приводит слова Накатани BoxingScene.

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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