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Андре Уорд: Лома непреклонен по поводу продолжения карьеры в легком весе

Бокс
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Комментарий легенды

Андре Уорд: Лома непреклонен по поводу продолжения карьеры в легком весе

UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу Андре Уорд прокомментировал предстоящий поединок между украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и японцем Масайоши Накатани (19-1, 10 КО). Его слова цитирует FightHype:

"Лома непреклонен по поводу продолжения карьеры в легком весе. Я считаю, что если он пройдет Накатани, то этим ребятам из легкого дивизиона нужно будет драться. Возможно, это один из самых талантливых весов, но в нем много разговоров и мало боев. На месте Ломы я бы хотел провести реванш с Лопесом.

Но в то же время я бы нацелился на всех остальных в легком весе, чтобы начать собирать титулы, ведь таким образом ты восстанавливаешь свою репутацию. Надеюсь, что если Ломаченко выступит успешно, то все легкоатлеты начнут биться друг с другом, поскольку пришла пора для этого" - сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко назвал самый сложный бой в карьере.

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В статье: Василий Ломаченко Андре Уорд
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