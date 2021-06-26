Андре Уорд: Лома непреклонен по поводу продолжения карьеры в легком весе

Бывший чемпион мира по боксу Андре Уорд прокомментировал предстоящий поединок между украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и японцем Масайоши Накатани (19-1, 10 КО). Его слова цитирует FightHype:

"Лома непреклонен по поводу продолжения карьеры в легком весе. Я считаю, что если он пройдет Накатани, то этим ребятам из легкого дивизиона нужно будет драться. Возможно, это один из самых талантливых весов, но в нем много разговоров и мало боев. На месте Ломы я бы хотел провести реванш с Лопесом.

Но в то же время я бы нацелился на всех остальных в легком весе, чтобы начать собирать титулы, ведь таким образом ты восстанавливаешь свою репутацию. Надеюсь, что если Ломаченко выступит успешно, то все легкоатлеты начнут биться друг с другом, поскольку пришла пора для этого" - сказал он.