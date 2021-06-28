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Ломаченко – Накатани за 55 секунд: видео от Top Rank

Бокс
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Шикарный бокс от украинца

Ломаченко – Накатани за 55 секунд: видео от Top Rank

фото - The Ring

Новина українською

YouTube-канал промоутерской компании Top Rank представил 55-секундный обзор боя между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани.

Двукратный олимпийский чемпион из Украины побил японца техническим нокаутом в девятом раунде и сделал серьезную заявку на получение реванша с Теофимо Лопесом.

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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