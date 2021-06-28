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Ломаченко – Накатани за 55 секунд: видео от Top Rank
Шикарный бокс от украинца
фото - The Ring
YouTube-канал промоутерской компании Top Rank представил 55-секундный обзор боя между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани.
Двукратный олимпийский чемпион из Украины побил японца техническим нокаутом в девятом раунде и сделал серьезную заявку на получение реванша с Теофимо Лопесом.
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